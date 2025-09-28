Una filiale per Banca Macerata

Taglio del nastro per il nuovo punto consulenza di Banca Macerata che da ieri è attivo in via Santa Croce a Corridonia, proprio alle porte del centro storico. Non è mancato il presidente Ferdinando Cavallini, il quale ha sottolineato come il progetto rappresenti una scelta strategica che integra la rete delle filiali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio. Tra i suoi ringraziamenti per il sostegno, quello a Umbertina Verdicchio, affermata imprenditrice locale.

"Corridonia è per Banca Macerata un’area di grande interesse, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. La presenza con un punto consulenza – ha aggiunto Toni Guardiani, direttore generale di Banca Macerata – vuole agevolarne l’ulteriore crescita, così come lo è stato, più di recente, per le popolazioni di Matelica, Piane di Montegiorgio, Gualdo e Sarnano".

"Confidiamo che anche a Corridonia diventi presto un punto di riferimento per famiglie e imprese – ha ribadito la direttrice commerciale Debora Falcetta –. La nostra promessa è quella di ascoltare con attenzione e di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità, con un modello di relazione diretto e trasparente che solo una banca locale può garantire. L’esperienza sul campo e nel tempo ci sta dimostrando infatti che la gente predilige lo human touch, il contatto umano. È per questo che il presidio sarà affidato a dipendenti e consulenti che conoscono bene Corridonia, la sua realtà e i suoi cittadini, imprenditori e professionisti".