Una fitta rete di sessanta associati

L’Assoittico conta circa 60 associati, acquirenti del Mic, che spediscono il pesce in regione, in tutta Italia e nella comunità europea. Una fitta rete di commercianti, dettaglianti, ambulanti e ristoratori con negozi e locali sul territorio e fuori dai confini delle Marche. L’associazione è inoltre impegnata nella valorizzazione del prodotto ittico e della città di Civitanova con iniziative che promuovono il pescato a chilometro zero come marchio di qualità e il 6 aprile, presso il Mic, organizzerà un convegno dal titolo ‘Educazione alimentare, le ragioni della valorizzazione del consumo del pesce dell’Adriatico a km zero’. Assoittico movimenta l’asta del Mic e garantisce la quasi totalità dell’incasso annuo del mercato che si aggira tra i sei e i sette milioni.

Secondo i dati che l’associazione ha snocciolato durante la riunione con amministratori comunali e Cda del Mic le casse vendute all’asta di Civitanova oscillano tra le 200.000 e le 230.000 l’anno (1.300/1.400 al giorno), garantite dal lavoro di una trentina di pescherecci. Nell’incontro sui problemi della struttura De Santis ha però messo in guardia tutti, facendo il confronto con il mercato ittico di Ancona dove all’anno passerebbero all’asta circa 700.00 casse (4.000/5.000 al giorno) con una flotta di pesca a strascico di 34 unità più la flotta della piccola pesca, e riportando anche le voci di clienti che hanno lasciato la piazza di Civitanova per approdare all’asta dorica perché garantisce più prodotto e un maggiore assortimento.