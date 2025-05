Una folla per l’apertura di "Venilà". Il ristorante che batte i pregiudizi

Una folla di persone giovedì per l’inaugurazione del ristoro "Venilà" a Palazzo di Esanatoglia, l’inclusiva struttura a favore di ragazzi con vari disagi e difficoltà, ideata dall’associazione Lulù e il paese del sorriso, presieduta da Adua Rossi, con il sostegno dell’amministrazione di Esanatoglia. Tanti i partecipanti anche al momento del taglio del nastro: non solo i rappresentanti dell’associazione e il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci, ma anche l’assessore regionale Chiara Biondi, la consigliera regionale Anna Menghi, il presidente dell’Unione montana Potenza Esino Musone e sindaco di Matelica Denis Cingolani, i sindaci di Castelraimondo Patrizio Leonelli e di Pioraco Matteo Cicconi.

L’intensa giornata di visite e presentazioni ha consentito alla presidentessa Rossi anche spiegare nel dettaglio il progetto Tin, acronimo di Tutto intorno a noi, alla base dell’iniziativa. "Esso – ha spiegato l’ideatrice – è strutturato per aree tematiche: ospitalità, outdoor, coworking e doposcuola, spazi autogestiti e condivisi e ristoro". Da parte di tutti è giunto un plauso corale con l’auspicio del sindaco Bartocci di "favorire in questo modo l’indipendenza di tanti ragazzi con disagi che ne entreranno a far parte e che, attraverso gli spazi qui realizzati, potranno essere pienamente integrati e avere una propria autonomia economica e gestionale".

Il ristoro Venilà, che resterà aperto fino a domenica, comunicherà le prossime date di apertura.

Matteo Parrini