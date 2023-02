Una fondazione per anziani e disabili L’ultimo regalo della prof Scalabroni

di Giorgio Giannaccini

L’11 maggio del 2022 si sono chiusi per sempre gli occhi buoni della professoressa Luigia Scalabroni (95 anni), ma non la sua generosità. Eh sì, perché nel suo testamento ha voluto stupire tutti, donando circa 150 libri alla biblioteca comunale di Porto Recanati. E soprattutto, ha disposto che il resto del suo patrimonio andrà per uno scopo nobile: costituire una fondazione, chiamata "Ida Grilli e Vincenzo Scalabroni", cioè i nomi dei suoi genitori, per sovvenzionare le associazioni che si occupano di anziani ultraottantenni e disabili marchigiani. Tale fondazione sarà presieduta, come da volere di Luigia, dalla nipote Giancarla Grilli (ex maestra elementare e in passato consigliere comunale). Mentre nel direttivo ci saranno Giuseppe Perfetti (presidente del Centro studi portorecanatesi), Giuseppe Casali (attuale vicesindaco e suo ex medico di base) e l’amica Marcella Trasarpi. D’altronde la storia di Luigia è davvero particolare: nata e cresciuta a Porto Recanati, da giovane si laureò in chimica a Bologna (fu tra le primissime donne portorecanatesi a vantare tale titolo), per poi vivere a Milano e lavorare per l’importante azienda Montedison, che produceva concimi chimici.

Dopo ci fu il ritorno a Porto Recanati, negli anni ‘60, che la vide insegnare all’Itis di Recanati fino alla pensione. La Scalabroni è stata una donna di grande cultura, socia del Centro studi portorecanatesi, che frequentava le lezioni di Uniporto (la locale Università della terza età). Intanto il Comune ha ricevuto circa 150 libri (tra cui enciclopedie e volumi di storia) che, come sottoscritto in una delibera, verranno collocati nella biblioteca Moroni con la dicitura "Fondo Scalabroni Luigia". Invece, la fondazione "Ida Grilli e Vincenzo Scalabroni" nascerà tra qualche mese. "Sono orgogliosa – spiega la nipote Giancarla – perché non avendo avuto né fratelli né figli, mia zia ha voluto dare tutto ciò che aveva agli altri. A breve, andremo dal notaio per sottoscrivere lo statuto. Nel testamento ha previsto dei lasciti pure per il Centro studi portorecanatesi e l’associazione ’Camminiamo Insieme’. Per suo volere, la fondazione elargirà contributi alle associazioni che si occupano di anziani ultraottantenni, bambini disabili sotto i 12 anni e disabili marchigiani. Ha messo a disposizione tutti i suoi averi, compresi cinque appartamenti in città. E’ poi previsto che saranno concessi aiuti economici agli anziani soli, in modo che possano permettersi di stare in una casa di riposo".