Una formazione superiore e digital: l’avventura di 20 nuovi specialisti

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) che ha formato venti nuovi digital social media specialist. Il corso, interamente finanziato dalla Regione con risorse derivanti dal Por Fse 20142020 (Programma operativo regionale-Fondo sociale europeo) e quindi totalmente gratuito per i partecipanti, si è svolto nelle aule e nei laboratori dell’Itis Divini di San Severino. La qualifica professionale in esito al percorso è pari al quarto livello, in riferimento agli standard dell’European qualification framework, raggiunta attraverso un percorso intenso e partecipato di 800 ore. Gli stage aziendali sono stati svolti dagli allievi all’interno di importanti realtà nazionali come ad esempio la Tod’s Group, al fine di coniugare lezioni teoriche, pratica ed esperienza formativa nel contesto lavorativo. Gli allievi hanno anche svolto, allo scopo di acquisire maggiori competenze e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze – tramite una proposta progettuale innovativa di L.A.C.A.M, per quanto riguarda i percorsi Ifts – con uno stage internazionale a Malta, toccando con mano una realtà europea in forte espansione, sia sotto il punto di vista del lavoro nei settori della digital innovation, che per quanto riguarda le proposte di comunicazione, valorizzazione e promozione del proprio territorio.

La sinergia tra i partner del progetto e il grande impegno profuso ha dato l’opportunità ai 20 allievi di intraprendere nuove collaborazioni lavorative e di implementare le propre skills nei settori della comunicazione digitale, attraverso linguaggi diversi e multimediali.