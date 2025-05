Una full immersion nel mondo della danza. Successo per la due giorni con Elsa Piperno

Una due giorni intensa con Elsa Piperno, figura storica della danza contemporanea in Italia, protagonista a Macerata grazie all’iniziativa promossa dalla Scuola di Danza Isadora asd in sinergia con la Biblioteca statale, il centro culturale Don Bosco e il patrocinio del Comune. Sabato in conferenza la Piperno ha ripercorso l’impegno che l’ha vista in prima linea per portare la modern dance e la tecnica di Martha Graham in Italia. A fare gli onori di casa, il direttore della Biblioteca, Massimiliano Stravato; è intervenuta anche Anna Zanconi, direttrice artistica della Scuola di Danza Isadora ed ex allieva di Piperno. Accanto alla conferenza, due masterclass di altissimo livello, sabato pomeriggio e domenica mattina, curate con il supporto dell’assistente Veronica Grasso, hanno permesso alle allieve di sperimentare da vicino la tecnica Graham.