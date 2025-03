"Una gara decisiva. I rossoblù sono solidi"

"Quella rossoblù non è mai stata una squadra facile da affrontare e adesso è anche più solida. A differenza nostra, a loro potrebbe andare bene anche il pareggio". Parole di Alessandro Nasini, vice allenatore dell’Isernia ma anche ex giocatore della Civitanovese, in vista della sfida tra le due formazioni che si terrà alle 14.30 di domenica. La gara è uno scontro diretto per la salvezza: la squadra di Senigagliesi, quartultima a quota 26 punti, farà visita ai biancocelesti, fanalino di coda del girone insieme con la Fermana (22 punti). "I rivieraschi – riflette Nasini – credono nella salvezza diretta potendo ancora raggiungerla. L’incontro è una tappa importante per loro, ma per noi lo è ancora di più. Noi non potremo condurre una partita di attesa, ma dovremo essere propositivi. Da questo punto di vista, gli avversari avranno più spazio per ragionare". Visciano e soci hanno in dote 4 risultati utili consecutivi. "Hanno dimostrato molta solidità. Prendono gol difficilmente e in fase offensiva possono crearti delle difficoltà, disponendo di ottimi interpreti come Brunet, Rasic e Macarof". All’andata finì 1-1 al Polisportivo. "Strappammo il punto – ricorda Nasini - e alla fine rischiammo anche di vincerla, ma nei 90 minuti l’asticella fu dalla parte degli adriatici. In quel periodo avevamo picchi di orgoglio e di cattiveria agonistica che poi sono venuti un po’ meno, anche perché la rosa si è ristretta. Ora che il nostro organico si è completato, possiamo tornare a giocarcela". Il Città di Isernia San Leucio eredita la sconfitta sul campo della capolista Sambenedettese. "Quella prova – chiarisce – ci ha fatto rivivere gli incubi del passato per via del gol dopo due minuti. Poi, però, ci ha dato la consapevolezza che possiamo fare qualcosa di positivo se siamo spregiudicati, perché ce la siamo giocata e abbiamo creato anche qualche occasione". Guardando al passato, vale la pena ricordare che Nasini ha indossato la maglia della Civitanovese nelle stagioni 2003-’04 e 2004-’05, vincendo un campionato di Promozione. Al suo fianco vi era l’attuale vice allenatore rossoblù Daniele Fontana. "Con Fontana ho giocato insieme anche a Monturano – precisa poi -. La Civitanovese mi è rimasta nel cuore. Sono stato benissimo. I tifosi hanno sempre apprezzato il mio impegno, tenendomi sul palmo della mano anche nei momenti più critici. Essendo di Sant’Elpidio a Mare, giocare a Civitanova rappresentava una soddisfazione".

Francesco Rossetti