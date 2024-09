Una giornata "A tutto sport". I giovani si mettono in gioco

Meno sette giorni e a Corridonia prenderà il via "A tutto sport", prima edizione della festa dello sport cittadina. Il pomeriggio del primo settembre (dalle 16 alle 20), ragazzi e ragazze potranno mettersi alla prova in 13 diverse discipline organizzate da 15 società sportive che presenteranno le proprie attività in un percorso che si articolerà lungo viale Italia: dalla chiesa di Santa Croce sino a Porta Romana. Una domenica dedicata allo sport e al divertimento, arricchita dai gadgets per omaggiare chi si cimenterà nelle numerose discipline. L’associazione "Festeggiamenti Santa Maria" allestirà un punto ristoro in zona. Saranno tante le proposte: pattinaggio, ciclismo, tennis, calcio, ginnastica artistica, calcetto, scherma, pallavolo, minibasket, atletica, ping pong, bocce e karate.

"Si tratta di un nuovo format ideato insieme alle associazioni partecipanti all’iniziativa – ha spiegato l’assessore allo sport Matteo Grassetti –, sarà un percorso pedonale dove da un lato si potrà passeggiare e dall’altro saranno allestite delle postazioni in cui le varie società metteranno a disposizione personale e attrezzature. In totale le discipline sono tredici, in più per i ragazzi che avranno voglia di mettersi in gioco sarà prevista una tesserina, in cui sono rappresentati tutti gli sport e ogni cinque stazioni provate sarà dato loro un gadget omaggio, proprio per spingerli a cimentarsi in più attività. L’obiettivo di questo festival è quello di stimolare la conoscenza dei giovani verso le tante discipline cittadine, anche perché come amministrazione crediamo che lo sport sia un antidoto a dipendenze e devianze – ha precisato Grassetti –. Oltre ai giovani, protagoniste saranno le società sportive che avranno così una vetrina per promuoversi. In tanti hanno preso parte con entusiasmo, anche discipline non presenti sul territorio, le quali hanno risposto positivamente e questo ci ha permesso di mettere a punto un percorso interessante".

