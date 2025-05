Una giornata amarcord a trent’anni dal diploma

Una classe speciale quella del 5°P, anno ‘94/95 indirizzo programmatori dell’Istituto tecnico commerciale Gentili di Macerata. Domenica si è riunita, anche alla presenza di qualche professore, all’agriturismo Poggio Ajano di Santa Maria in Selva per festeggiare i 30 anni dal conseguimento del diploma di maturità. Innumerevoli gli aneddoti che gli ex allievi hanno raccontato di quegli anni spensierati trascorsi fra compiti, interrogazioni, esami ma anche feste e reunion.

Il 5°P non si è mai perso di vista. Terminata la scuola infatti è nato un comitato speciale con l’obiettivo di mantenere vivo quel legame organizzando periodicamente cene e incontri. Nel tempo si sono formate famiglie, sono state costruite carriere ma il 5°P è rimasto una costante, condividendo gioie ma anche dolori profondi, come la prematura scomparsa nel 2016 di Andrea Cipriani, l’anima organizzatrice del gruppo, il trascinatore, colui che più di tutti credeva nel valore di questi incontri. Una scomparsa che ha segnato tutti ma, invece di separare, ha rafforzato ancora di più quell’unione. Andrea è sempre presente in ogni ricordo, in ogni risata condivisa, in ogni brindisi levato insieme. Ed è grazie a lui e per lui che questi ragazzi continuano a ritrovarsi.