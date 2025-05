Una giornata contro l’omofobia

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il Comune di Porto Recanati organizzerà la conferenza "Porto for the People – Liber? di essere: diritti, identità, futuro". L’iniziativa è prevista domenica, alle 17, nella pinacoteca Moroni. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato come momento di confronto e riflessione su temi sempre più urgenti, in un contesto nazionale e internazionale dove i diritti delle persone Lgbtqia+ sono spesso messi in discussione.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco Andrea Michelini, seguito da un breve messaggio di Matteo Marchegiani di Arcigay "Comunitas" Ancona. La conferenza vedrà poi la partecipazione di voci autorevoli a livello nazionale. Interverrà la presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi (nella foto) e Fabrizio Quattrini, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, nonché presidente dell’Istituto italiano di sessuologia scientifica di Roma. Parteciperà anche Marilena Grassadonia, attivista storica per i diritti Lgbtqia+ e responsabile nazionale "Diritti e Libertà" per Sinistra Italiana. Infine porterà il suo contributo Fatou Sall, consigliera comunale alle pari opportunità.

A moderare l’incontro sarà il duo Charmen, composto da Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi. "Mi impegno da sempre per una società in cui nessuno venga lasciato indietro – dice la consigliera Sall -. Difendere i diritti della comunità Lgbtqia+ significa difendere i diritti di tutti: uomini, donne, giovani, anziani, persone con disabilità, stranieri. Le pari opportunità devono essere garantite a 360 gradi, senza distinzioni, perché solo così possiamo costruire una comunità davvero inclusiva".