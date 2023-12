Una giornata dedicata all’Anffas

Appuntamento domani, a Porto Potenza, con la "Giornata internazionale delle persone con disabilità". Alle 17, in piazza della Stazione, l’Anffas presenterà le proprie attività, oltre a un nuovo video a tema natalizio. "Per celebrare questa importante giornata, saremmo presenti in piazza della Stazione – fa sapere l’Anffas locale in una nota –. Nell’occasione presenteremo le varie attività in vista del Natale, come il laboratorio sensoriale e il nostro video natalizio. Sarà un momento importante di sensibilizzazione e partecipazione, attraverso il quale vorremmo coinvolgere e salutare tutta la comunità, vi aspettiamo". L’Anffas a Potenza Picena è attiva dal 1991 e gestisce il centro socio educativo riabilitativo di Montecanepino, ospitando al momento 19 ragazzi con disabilità.