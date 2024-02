"Una giornata in memoria di Raciti"

Istituire una giornata contro la violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l’ispettore di polizia ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa fuori dallo stadio di Catania durante i disordini scoppiati tra ultras della squadra di casa e quelli del Palermo. È l’appello lanciato dal Sindacato Autonomo di Polizia in occasione dell’anniversario della morte del collega e il Sap di Macerata ha scritto alla Senatrice Elena Leonardi (FdI) per presentare la proposta.

"Dal 2007 – spiega Lorenzo Pezzola, segretario provinciale del Sap Macerata – sono stati fatti lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo negli stadi. Si pensi, ad esempio, allo strumento del Daspo, all’istituzione degli steward o alla possibilità dell’arresto in flagranza differita, nonché all’istituzione di un Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica (Cnosp). Tutto ciò ha consentito anche alle famiglie di tornare allo stadio e vivere con positività i momenti di sport". Pezzola precisa poi "che negli ultimi tempi stiamo notando un ritorno di episodi di violenza dentro e soprattutto fuori dagli stadi. Per questo motivo è importante che non venga abbassata la guardia, per evitare un ritorno di inaccettabili episodi di violenza. Lo sport è, e deve rimanere, un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà e di rispetto per il prossimo, deve unire e non dividere".

"Per questo motivo – conclude – abbiamo chiesto di valutare l’opportunità di istituire una giornata contro la violenza negli stadi dedicata a Filippo Raciti, affinché possa essere un momento per tutti di attenzione rispetto a questo importante fenomeno e per esaltare i valori dello sport". Il Sap ha rivolto lo stesso appello al presidente del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, e al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.