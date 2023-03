Una giornata in onore delle vittime del Covid

Una giornata per ricordare le vittime del Covid, sarà celebrata a Civitanova domani. Il Parlamento italiano ha istituito per legge la ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus’ e le iniziative in città si apriranno alle 10.30, al parco Cecchetti: presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, assessori e consiglieri regionali e comunali, autorità civili e militari. Già nel 2022 il Comune di Civitanova ha voluto commemorare chi ha perso la battaglia contro il virus, piantando un ulivo secolare sempre nel parco Cecchetti.