"Una giornata nazionale per i caduti in mare"

"Chiediamo che la terza di domenica di febbraio, anche a livello nazionale, sia dedicata a chi ha perso la vita in mare lavorando". Questa la proposta lanciata da Alessandro Bianchini, presidente dell’associazione "Amici di Vincenzo e il mare", nella giornata in memoria dei caduti e dispersi in mare. La ricorrenza, alla quarta edizione, si è celebrata domenica a Porto Recanati per ricordare Vincenzo Castellani, il pescatore di 51 anni scomparso in mare il 21 febbraio 2020. Dopo la messa a San Giovanni, è seguita una cerimonia sul lungomare Palestro con don Luca Beccacece. Era presente la famiglia Castellani, tra cui la moglie Anna Rombini (fondatrice dell’associazione), oltre al sindaco Andrea Michelini, alla senatrice Elena Leonardi, al consigliere regionale Pierpaolo Borroni, alla consigliere provinciale Tiziana Gazzellini e al consigliere comunale di Potenza Picena Mirco Braconi. "La mancanza di chi ha perso la vita in mare deve essere la ragione per provare a migliorare le condizioni e la sicurezza di coloro che, ogni giorno, vivono con e nel mare" ha aggiunto Bianchini ringraziando la senatrice Leonardi.