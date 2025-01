Una giornata per Radke, giusto tra le nazioni che riscoprì Vallicelle

Per il "Giorno della memoria", nell’aula magna dei licei di Camerino domani si terrà una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza. Sarà ricordata la figura di Gerhard Radke, cittadino onorario di Camerino nel 1966 e al quale Israele il 24 marzo 1977 conferì il riconoscimento di giusto tra le nazioni. Al professor Radke Camerino aveva deliberato l’intitolazione di una via sin dal 2015: alla decisione sarà data esecuzione domani, nel corso del "giorno della memoria". Dopo il saluto delle autorità comunali, ci saranno le relazioni di Mario Mosciatti, presidente dell’Anpi, di Giuseppe De Rosa e del senatore Mario Cavallaro.

Radke (Berlino 18 febbraio 1914 – 24 luglio 1999) fu filologo classico e docente all’Università di Berlino. Gli venne conferita la cittadinanza onoraria di Camerino per i suoi studi sull’antichità pre-romana della città e per gli scavi archeologi eseguiti nel corso degli anni a Vallicelle, a ragione ritenuta uno snodo fondamentale nella Camerino dell’antichità; molti di quei reperti sono oggi nel museo civico della città.

Nel corso della Seconda guerra mondiale fu arruolato, come milioni di coetanei, nell’esercito tedesco e collocato vicino Belgrado. Nella casa dove era alloggiato viveva anche una famiglia di ebrei fuggita da Belgrado, dove però nella concitazione di quei momenti aveva lasciato il passaporto iraniano. Radke si curò allora di riportare la famiglia, con un mezzo militare a disposizione dell’esercito tedesco, all’abitazione di Belgrado e di rompere i sigilli alla porta d’ingresso, consentendo loro di recuperare il prezioso documento.

Nelle due settimane che gli restavano prima del trasferimento sul fronte russo, Radke si preoccupò di predisporre tutti i documenti necessari alla famiglia ebrea per andare in Palestina, destinazione che furono in grado di raggiungere attraverso la Bulgaria e la Turchia, sfuggendo all’olocausto. Fu per questo episodio che lo Stato di Israele il 24 marzo 1977 gli conferì il riconoscimento di giusto tra le nazioni, l’onorificenza riconosciuta ai non-ebrei che eroicamente agirono a rischio della propria vita per salvare anche un solo ebreo dalla Shoah.

Chi viene riconosciuto giusto tra le nazioni è insignito di una medaglia con inciso il suo nome, riceve un certificato d’onore e il suo nome aggiunto agli altri presenti nel Giardino dei giusti al museo Yad Vashem di Gerusalemme. A ogni giusto tra le nazioni è dedicata la piantumazione di un albero, poiché tale pratica nella tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo eterno per una persona cara.