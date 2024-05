Una giornata per scoprire i tesori della città

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Grand Tour Musei, iniziativa promossa dalla Regione per favorire la scoperta del patrimonio culturale della regione. Domenica 19 a Recanati si terrà un’eccezionale visita guidata nel centro all’insegna dell’arte rinascimentale, tappa conclusiva del ciclo di "Recanati Insolita", evento nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione operatori turistici, Università d’istruzione permanente Don Giovanni Simonetti e musei civici. In compagnia della guida Chiarenza Gentili Mattioli si visiteranno piazza Leopardi, Sant’Anna, il Duomo e per finire il recentissimo riallestimento in chiave multimediale dei capolavori di Lorenzo Lotto a Villa Colloredo Mels. Partenza alle 17 in piazza Leopardi (di fronte alla Torre del Borgo). Costo: 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Durata: 2 ore circa. Prenotazione consigliata: recanati@sistemamuseo.it - 071981471.