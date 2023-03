Una giornata sulla neve di Sassotetto per i ragazzi dell’Ite

Oltre 40 ragazzi delle quarte e quinte dell’Ite Gentili sono stati impegnati nella giornata di sci e snowboard a Sassotetto. Accompagnati dai docenti Maya Scheggia, Mario Morbiducci, Paola Galli ed Enrico Sbaffi, gli studenti hanno potuto avvalersi della collaborazione dello staff della Scuola sci di Sarnano, sotto la guida del maestro Pietro Freddi che ha diviso i giovani in gruppi, dal livello principiante ad esperto. La baita "Solaria" ha accolto i ragazzi nella pausa pranzo. La prof Galli, coordinatrice del progetto sport dell’Ite, ha espresso soddisfazione per l’attività svolta che amplia e rende concreta l’offerta dell’Istituto che punta molto sulla pratica delle più disparate discipline in modo da irrobustire e potenziare le conoscenze e le competenze degli studenti, non ultime quelle trasversali come il rispetto dei luoghi pubblici.