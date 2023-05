Una giovane argentina cerca i bisnonni: l’appello

di Antonio Tubaldi

Dalle Ande agli Appennini, anzi a Recanati. È il viaggio fatto da una giovane argentina alla ricerca delle sue radici: i suoi bisnonni, Virginia Tacconi, 1879, figlia di Maria Provenziani e di Giuseppe Tacconi, e Bartolomeo Cecchini, 1880, figlio di Rosa Capodacqua e Giovanni Cecchini. La ragazza è rimasta solo due giorni nella cittadina leopardiana e in questo breve soggiorno è andata a visitare il quartiere di Montemorello, dove si trova casa Leopardi, ma non tanto per visitare la dimora del poeta Giacomo, quanto per ricercare le sue radici e ha scoperto che proprio in via Montemorello sono nati e vissuti per diversi anni Virginia e Bartolomeo, sposati nel 1905 e subito dopo emigrati in Argentina (città di La Plata, provincia di Buenos Aires). Qui "hanno iniziato una nuova vita all’insegna dell’avventura, di nuove opportunità e della nostalgia per Recanati e Ancona": è quanto scrive Julietta, nome della giovane pronipote argentina che, prima di lasciare Recanati, ha affisso il suo appello scritto a mano, con tanto di foto dei suoi antenati, su una porta in legno di un laboratorio artigianale in via Montemorello, su gentile concessione del suo proprietario Alessandro Biagiola, che ha una gelateria che guarda sulla Piazzuola del Sabato del Villaggio. "Sappiamo che hanno desiderato tornare nella loro amata Italia, scrive Julietta, ma la povertà e la mancanza di contatti con la famiglia nativa glielo hanno impedito". Dopo tantissimi anni, il desiderio di conoscere il luogo di origine e cercare possibili parenti l’ha portata ad approdare nella città della poesia il 23 aprile scorso "per rendere omaggio, scrive ancora, a questi cittadini italiani che finalmente stanno tornando a casa. A loro il mio più sincero affetto e cuore. Nella vita dei migranti, cinque generazioni dopo, la nipote della nipote compie il percorso inverso". Infine si rivolge agli "abitanti di Recanati" perché se hanno informazioni o contatti diretti con la famiglia Tacconi o Cecchini, che vissero nella cittadina leopardiana agli inizi del 1900, prendano contatto con lei tramite il suo indirizzo mail: [email protected],com. Appello che non è caduto nel vuoto perché sotto al suo foglio, scritto con una penna biro, è stata affissa una seconda lettera, altrettanto vergata a mano, questa volta a firma di possibili parenti che vivono a Recanati. "Cara Julietta, è stata una grande e bella sorpresa leggere questa tua lettera. Siamo anche noi nipoti e pronipoti di una famiglia Cecchini di Montemorello. Chissà che non sia la stessa. Abbiamo provato a contattarti mandandoti una email, ma non abbiamo ancora ricevuto una tua risposta. Anche noi, da qualche anno, stiamo raccogliendo informazioni con l’intento di ricostruire le nostre origini. Abbiamo ora un albero genealogico che risale fino al 1900. Chiunque ritenga di poter contribuire alla nostra storia, può mettersi in contatto con noi: referente: Lorenzo Cecchini, [email protected]". È l’inizio di una nuova, bella quanto commovente, pagina legata all’emigrazione.