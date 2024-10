"Una Goccia d’Oro" all’azienda di Serena

L’azienda agricola "Ottavi Serena" di Cessapalombo, già vincitrice del premio "Miglior Millefiori dei Parchi dell’Appennino Centrale" nel 2023, quest’anno ha conquistato l’ambito riconoscimento "Una Goccia d’Oro" entrando a far parte della guida Tre Gocce d’Oro 2024, con un millefiori speciale prodotto all’interno del Parco dei Sibillini, in località Villa di Montalto, a quota 500 metri.

La piccola azienda, gestita da Serena, a cui negli ultimi anni si è unita la passione per le api del cugino Diego Coperchio e di tutta la famiglia, collabora con la Pro Loco di Cessapalombo, attiva nella promozione del proprio territorio e dell’unicità dei suoi prodotti, e con altre associazioni del territorio, come l’Occhio nascosto dei Sibillini. Quest’ultimo ha conquistato una "menzione speciale" del concorso con una foto; l’autore, Giuseppe Del Balzo Ruiti, vuole far riflettere sulla contrapposizione fra cibo naturale, come il miele prodotto dalle api, e il cosiddetto junk food o cibo ultra-processato, dal basso valore nutrizionale. Presente anche la sindaca Giuseppina Feliciotti.