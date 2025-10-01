"Una grande sorpresa. Aumentare da sei a otto il numero degli assessori"

Luca Marconi, storico esponente dell’Udc, l’unico recanatese eletto in Consiglio regionale alle ultime elezioni. Un ritorno inatteso, come lo definisce lui stesso. "Qualcuno mi ha scritto "bentornato consigliere". Io questa campagna l’ho fatta con spirito di testimonianza, senza aspettarmi il risultato. Invece la provincia, in cui è scattato il seggio, è stata proprio Macerata, del tutto a sorpresa".

Marconi non nasconde la soddisfazione, ma mette subito i piedi per terra. "Non si tratta di ambizione personale. Nella formazione della Giunta conteranno i criteri politici e territoriali, non le aspirazioni individuali. Quello che ritengo necessario è aumentare il numero degli assessori da sei a otto: con sei persone il lavoro è stato insostenibile, soprattutto per deleghe pesanti come sanità e servizi sociali. Serve una squadra più ampia e presente sul territorio".

Analizzando il voto a Recanati, il neoconsigliere parla di "un segnale politico molto chiaro. Per la prima volta il centrodestra ha superato il 50%, toccando quasi il 52%. È la conferma che qui esiste un centrodestra moderato e credibile, fatto di civiche, Udc, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, senza estremismi. Questo è un buon viatico anche per le prossime politiche".

Sul piano programmatico, Marconi annuncia di avere già pronte alcune proposte di legge, tra cui il rilancio dell’istruzione professionale: "Dobbiamo aiutare i giovani a incrociare il mondo del lavoro. Mancano tecnici e figure specializzate, mentre troppi restano legati al mito del posto fisso o dell’università. Servono percorsi che valorizzino anche capacità pratiche e professionali".

In campagna elettorale Marconi non ha rinunciato alle stoccate agli avversari definendo "acerba e adolescenziale" la sinistra. "Ora – conclude – tocca a noi governare con concretezza e responsabilità".