Una grossa crepa sull’asfalto, operai lungo la bretella Paolina

Operai al lavoro ieri mattina per un intervento d’urgenza lungo la bretella Paolina, subito dopo la rotatoria Bamo, in direzione verso Castelfidardo, dove si era creata nei giorni scorsi una grossa crepa nell’asfalto che attraversava in senso orizzontale tutta la sede stradale. La situazione era stata anche segnalata da diversi cittadini sui social, preoccupati della stabilità della strada che da sempre è teatro di diversi incidenti. Per dare modo agli operai comunali di ricoprire con del bitume la crepa, la strada è stata chiusa alla circolazione nel senso di marcia dalla rotatoria, di fronte alla concessionaria Mosca, sino all’incrocio per il quartiere di San Francesco. Anche il traffico, proveniente dalla direzione opposta, ha subito rallentamenti. Ad assistere e supervisionare i lavori, oltre al responsabile della Protezione civile, anche il sindaco Antonio Bravi. Purtroppo quello è stato sempre un tratto di strada particolarmente critico perché soggetto a smottamenti del terreno che hanno provocato con il tempo evidenti dislivelli della sede stradale con conseguenti spaccature della pavimentazione. La Bretella Paolina venne realizzata nei primi anni del 2000 nei pressi dell’ex discarica, nel frattempo bonificata, e sin da subito ha mostrato tutti i suoi limiti e difetti strutturali. Non si è mai messo mano in maniera risolutiva al problema a causa degli alti costi che questo avrebbe comportato, preferendo intervenire di volta in volta con piccole manutenzioni che sono risultate, però, sempre delle vere e proprie toppe.

Asterio Tubaldi