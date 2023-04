"Una guida spirituale che aiutò tanta gente"

"Quando si propone qualcosa di nuovo si viene derisi, ma è solo ignoranza: ogni parola dovrebbe essere spesa nella conoscenza, sennò rappresenta un’offesa alla storia". Con questa stoccata alle opposizioni, il consigliere comunale e presidente della Commissione toponomastica Giorgio Pollastrelli ha introdotto il convegno dedicato alla figura del celebre capo Sioux Toro Seduto, svoltosi a palazzo Sforza a seguito alla cerimonia di intitolazione in città Alta. Un momento, quello che si è tenuto in Comune, dedicato agli approfondimenti del professor Alessandro Martire, delegato in Italia e presso l’Alto Commissariato dei diritti dell’Uomo di Ginevra della nazione Lakota Sioux di Rosebud, e l’esperto Alessio Pieralisi, l’unico conoscitore in tutta Europa della lingua Sioux. "Io ho 59 anni – le parole dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni – e ricordo che da piccolo tutti i bambini erano legati a questa figura. Anche io sono sensibile a tali tematiche perché fa male quando pensi che sono stati uccisi circa cento milioni di nativi d’America". Poi, una preghiera in lingua Lakota scandita da Pieralisi. "Toro Seduto – ha affermato Martire – viene erroneamente definito un guerriero. In realtà fu una guida spirituale che aiutò moltissima gente". E’ stato proprio Pieralisi a fornire dettagli sulla vita del condottiero indiano, "che – ha spiegato – amava molto i bambini e vi passava del tempo insieme. Accettava che la propria prole imparasse l’inglese ma pretendeva rispetto per la propria lingua e cultura. Toro seduto – ha proseguito l’esperto – voleva un gran bene alla madre, tanto da dedicarle diverse canzoni. Una volta ucciso, la famiglia scappò mentre tanti della sua comunità si erano venduti al nemico". Scoccata l’ora del pranzo, il gruppo si è trasferito allo chalet Raphael beach per sancire il nuovo gemellaggio Civitanova-Lakota.

Francesco Rossetti