Una laurea da premio nazionale: Formentini è il migliore in Italia

Deve ancora compiere trent’anni ma il suo percorso accademico è degno di un veterano di alto livello: Giovanni Formentini, originario di Potenza Picena, è stato premiato nei giorni scorsi per la sua tesi di laurea in ingegneria industriale, reputata la migliore d’Italia. Insomma, lui è uno di quei "cervelli" che nobilitano il nostro Paese e che costruiscono col talento e l’impegno la loro carriera universitaria. Dopo aver frequentato il liceo scientifico "Da Vinci" a Civitanova, si è iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, ha conseguito un master ad Istanbul, poi la laurea magistrale al Politecnico Bovisa di Milano. Lo scorso anno ha inoltre ottenuto la qualifica accademica di dottore di ricerca all’Università di Parma, in ingegneria industriale. E ora la sua tesi, intitolata "Verso la definizione di un metodo ingegneristico per sostenere la progettazione per l’assemblaggio e l’installazione di sistemi aeronautici nella fase di progettazione concettuale", è stata scelta come la migliore d’Italia dall’Associazione nazionale disegno e metodi dell’ingegneria industriale, un riconoscimento di assoluto valore che premia le qualità intellettuali e tecniche del giovane potentino. Attualmente Giovanni Formentini svolge l’attività di ricercatore con la Aarhus University in Danimarca, dipartimento di Ingegneria meccanica e di produzione.