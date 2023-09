Una laurea in economia tra Italia, Polonia e Francia

Laurea in economia tra Italia, Polonia e Francia: si va verso il rinnovo dell’accordo tra le università di Macerata e Nicolaus Copernicus. Il rettore John McCourt ha incontrato Aranka Ignasiak-Szulc, delegata dell’ateneo polacco, con la direttrice del dipartimento di economia e diritto Elena Cedrola e la delegata ai rapporti internazionali Nicoletta Marinelli. La docente ospite ha lavorato con il dipartimento di economia al rinnovo dell’accordo per il corso di laurea in economia e finanza a triplo titolo tra gli atenei di Macerata, Angers in Francia e Torun in Polonia. Il percorso, attivo dal 2017, consente di studiare per almeno un semestre in ciascuna sede, conseguendo tre titoli di laurea riconosciuti nei rispettivi paesi. Le lezioni sono in inglese.