Una leghista nel cda della lirica: "Sferisterio patrimonio dei partiti, è diventato merce di scambio"

Lo Sferisterio è sempre stato patrimonio della città e del territorio. Adesso lo stanno trasformando in patrimonio dei partiti, merce di scambio. Così Macerata Bene Comune, la lista civica di opposizione rappresentata in consiglio comunale dall’ex vicesindaco Stefania Monteverde, dopo la nomina della leghista Mariagrazia Longoni nel consiglio d’amministrazione dello Sferisterio. Responsabile della scuola di formazione del Carroccio e candidata per il partito di Salvini alle ultime elezioni comunali di Milano, Longoni entra nel cda in quota ministero della Cultura: una nomina che segue il cambio di statuto legato alla legge nazionale che introduce un contributo del governo alla stagione lirica di Macerata. Una nomina, però, che non piace all’opposizione.

"Lo avevamo denunciato in consiglio comunale: l’inserimento del rappresentante ministeriale nello statuto dell’associazione Sferisterio toglie autonomia al territorio proprio nella sua principale impresa culturale. Noi non lo abbiamo votato. E purtroppo non ci siamo sbagliati. Ministri e sottosegretari non hanno neanche fatto lo sforzo di scegliere un o una rappresentante del territorio. E la filiera Lega porta alla vicepresidente della commissione cultura, Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega Marche che è anche marchigiana, ma evidentemente pensa ad altro. Non entriamo nel merito delle competenze della persona scelta, ma denunciamo la debolezza della destra maceratese che usa lo Sferisterio per attrezzare carriere politiche". Per Macerata Bene Comune, "dobbiamo porre fine a tanto disprezzo della nostra storia. Né il sindaco Sandro Parcaroli né l’assessora alla cultura Katiuscia Cassetta mostrano di comprenderla e rispettarla".