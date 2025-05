Una lettura di Dino Buzzati per "Il maggio del libri 2025"

L’associazione culturale "San Ginesio" e il centro di lettura "Arturo Piatti" di San Ginesio, in occasione della campagna nazionale di promozione della lettura "Il maggio dei libri 2025", e seguendo il tema proposto dalla stessa, per quest’anno "Intelleg(g)o", presentano all’interno della pagina Facebook del centro Arturo Piatti una lettura dello scrittore Dino Buzzati che ricorda l’essere e il sentire. Questo a partire da lunedì prossimo, 26 maggio. L’evento online è curato da Alba Piatti, presidente dell’associazione culturale "San Ginesio" e dagli operatori culturali Rita Bompadre e Matteo Marangoni. Dino Buzzati (nella foto con Giovanni Battista De Andrei nel 1968) è stato uno scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta italiano; fin da studente collaborò al Corriere della Sera come cronista, redattore e inviato speciale. L’associazione sanginesina ha pensato a un omaggio per questa grande figura del Novecento italiano; da sempre in prima linea sul fronte culturale, si tratta di una realtà molto attiva anche sui social.

re. ma.