Una lezione di difesa personale al Cus

Cospicua partecipazione e notevole interesse alla lezione di difesa personale gratuita organizzata dal Cus Macerata e rivolta alle donne. Studentesse ad Unimc soprattutto, ma non solo, hanno aderito e si sono presentate nella palestra della Polisportiva di via Valerio per scoprire e provare le tecniche utili in caso di aggressione. Sul tatami le tecniche di difesa sono state spiegate e mostrate dal maestro di judo Laura Moretti che ha ideato l’iniziativa, coadiuvata dall’istruttore Stefano Martin e dalla Cintura Nera Anderson Mendez Da Silva.