Una lezione di fantascienza con i racconti di Beatrice Bellesi per i ragazzi dello Scientifico

Beatrice Bellesi, esperta di fantascienza, è stata ospite del liceo scientifico Galilei. Accolta dal dirigente Roberta Ciampechini e dalle professoresse Maria Cristina Tarquini e Giuseppina Capodaglio, Beatrice ha presentato il suo interesse per la fantascienza come figlio del grande amore per la lettura instillatole dal padre, Manlio Bellesi, storico docente di fisica al liceo maceratese. È stata poi accompagnata nella classe quinta M, dove il dirigente ha presentato la relatrice agli studenti, curiosi di conoscere la figlia del loro prof e interessati alla lezione di fantascienza. La lezione, dopo una sapiente introduzione alla fantascienza, ha previsto la lettura di uno dei racconti frutto della sua penna. La prof.ssa Capodaglio, nel salutare la studiosa, ha invitato gli studenti a immaginare l’epilogo del racconto, in attesa di completarne la lettura.