Una lingua consegnata al futuro: il vivace dialetto matelicese

Bagno di folla al teatro Piermarini per la presentazione del Vocabolario del dialetto matelicese, corposo volume di circa 600 pagine, scritto dal matelicese Ennio Donati, raccogliendo circa 16mila vocaboli, dividendo l’opera in due parti: dialetto-italiano e italiano-dialetto. Pubblicato dalla Vydia Editore di Luca Bartoli di Montecassiano, con presentazione del prof Diego Poli e prefazione del dottor Agostino Regnicoli, entrambi dell’Università di Macerata, il libro ha una copertina realizzata dall’artista lorese Francesca Farroni ed è stato patrocinato da Comune di Matelica e Fondazione Il Vallato.

Tanta la gente intervenuta da tutto il territorio, ma anche da più lontano, per conoscere quest’opera che il prof Poli ha considerato "destinata a consentire la sopravvivenza della conoscenza del dialetto matelicese, un po’ come avvenuto in passato con altre simili opere a Servigliano o a San Severino Marche", mentre il presidente del Vallato Antonio Roversi l’ha ritenuta "coerente con il lavoro di valorizzazione di un territorio come quello della Sinclinale Camerte, che da sempre esprime eccellenze a livello italiano ed europeo niente di meglio ci può essere del far conoscere la propria lingua". La presentazione è stata intramezzata da brevi letture di poesie e brani in vari dialetti fermano-maceratesi da parte di Agostino Ciambotti, Costantini Mariani, Agostino Regnicoli ed Ennio Donati con l’alias di Sor Righetto.

Donati ha tenuto a sottolineare i lunghi anni di lavoro per un’opera "iniziata sui banchi della scuola elementare, quando il maestro Baldini, padre dell’attuale sindaco Massimo, dimostrava interesse per la lingua dialettale che parlavano i bambini, poi lo studio andò crescendo negli anni del Liceo scientifico a Macerata, con il prof Parrino e nel vivace ambiente di Santa Teresa a Matelica, dove conobbi la giovane insegnante Maria Fiorella Conti, che fino alla fine, qualche mese fa, mi ha sempre incitato a proseguire, fiduciosa nel risultato. In maniera maniacale, per decenni, ho raccolto espressioni e vocaboli strani, poi scomparsi. Oggi posso dire che il dialetto è una vera lingua e che è più resiliente dell’italiano, perché meglio si difende dall’invasione di termini stranieri. Si pensi ad espressioni di meraviglia come “accidenzio“ o “n corbu“, più sostanziose del fumettistico “wow“".