Una lotta senza vincitori. Ma il pari accontenta tutti

(4-3-1-2): David; Calamita (17’ st Morazzini), Monaco, Orlietti, De Luca G.; Di Matteo, Alla, Guzzini (43’ st Toro); Palmucci (31’ st De Luca E.); Papa (25’ st Dell’Aquila), Stampella (35’ st Latini). A disp.: Bentivogli, Marasca, Cingolani, Camilloni. All. Mariani.

MCC MONTEGRANARO: Taborda; Ruggeri, Pagliarini, Zaffagnini, Foresi (4’ st Capodaglio); Capponi (25’ st Rozzi), Morales, Lattanzi (25’ st Merzoug); Tissone F.; Jallow (43’ st Cicconetti), Perpepaj (35’ st Tissone C.). A disp.: Mallozzi, Ennasry, Malavolta, Tonuzi. All. Marinelli.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Stringe i denti e lotta il Montefano contro un Montegranaro che nel primo tempo si fa apprezzare mentre nella ripresa la squadra di casa corre meno rischi e si fa vedere in attacco. La formazione di Marinelli mette spesso la palla lunga sia per sfruttare la fisicità e la qualità dei suoi giocatori sia per evitare il pressing alto della squadra di casa che in tal modo non può giocare, come suo solito, nella metà campo avversaria. Il primo squillo è del Montegranaro quando (12’) Tissone non ci pensa due volte e calcia a rete con un difensore che respinge la conclusione. Gli ospiti si fanno vedere con Jallow (15’) la cui conclusione non impensierisce il portiere. Si tenta quindi la via del gol dalla distanza: ci prova il Montegranaro con Perpepaj (16’), rispondono i viola con Palmucci (19’) ma in entrambi i casi non viene inquadrato lo specchio della porta. Al 22’ l’undici di Marinelli va vicinissimo al vantaggio: Orlietti, nel tentativo di spazzare l’area, sta per beffare il portiere mandando il pallone sul palo e la difesa calcia lontano la sfera per evitare guai. Il Montegranaro insiste: Tissone (32’) non inquadra lo specchio della porta e Jallow (41’) colpisce la traversa. Si riparte e il Montefano va in gol (1’) con Stampella, ma è annullato per il fuorigioco di De Luca, autore dell’assist. Non si fa attendere la risposta ospite, ma ci pensa David (10’) a mettere una pezza sulla deviazione di un compagno evitando con un prodigioso intervento che la palla possa infilarsi quasi all’incrocio. Il Montefano si fa vedere in attacco: sponda di Guzzini (14’) per Stampella che non inquadra la porta, quest’ultimo ci riprova (19’) ma calcia debolmente al termine di una bella azione personale. L’ultima emozione (37’) porta la firma di Jallow e David: il primo si fa apprezzare per l’azione di forza e il secondo per la deviazione della conclusione sul primo palo dell’attaccante.