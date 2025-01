Una luce dopo il buio nell’area Sae di Gualdo. Rebecca è la prima bimba nata nelle casette

Rebecca, la prima bimba dell’area Sae di Gualdo, frazione di Castelsantangelo sul Nera. È venuta al mondo il 12 gennaio, all’ospedale di Ancona. Un fagottino di 3,856 chili e 50,5 centimetri che è la gioia di papà Andrea Smarchi e mamma Maila Rossi. E anche del paese, dove la cicogna non arrivava dal 2022. La new entry Rebecca è arrivata a casa, o meglio in casetta, martedì. Parto naturale e dopo 48 ore la mamma, originaria della città dorica ma residente a Castelsantangelo, è stata dimessa dall’ospedale. "Le vicine, nell’area Sae, hanno appeso i fiocchi rosa e portato dei regali a nostra figlia – racconta Smarchi, nato e cresciuto nel borgo –. È stata una bella accoglienza. Rebecca è la prima bambina di questo villaggio di casette. E per ora l’unica". La speranza è che arrivino altri bimbi in quanto, nella frazione specifica di Gualdo, un bebè manca da tempo. Nel paese, in generale, è nata una bimba nel 2021 e un’altra nel 2022. Poi niente. Fino a Rebecca. "Stiamo ripartendo ora con la ricostruzione, dal sisma 2016 – afferma il sindaco Alfredo Riccioni – e questa nuova vita rappresenta un po’ anche la rinascita del paese. Una luce dopo il buio. Al 31 dicembre 2024 contavamo 214 abitanti, in diminuzione rispetto al passato, tra i terremotati che si sono spostati altrove, chi non c’è più e zero nascite". Smarchi, che tra pochi giorni compirà 35 anni, non ha mai lasciato Castelsantangelo. E ci lavora: ha un’impresa edile, che porta il suo cognome, insieme al padre e al fratello. La compagna Maila è educatore professionale; da un paio d’anni ha lasciato Ancona. L’area Sae conta una decina di casette. Andrea ha perso casa con il sisma e non conosce ancora i tempi di ricostruzione, "causa burocrazia". "Ringrazio la mia compagna e tutta la comunità per questo bellissimo momento", dice il neo papà. E il sindaco sta pensando di mettere in cantiere una festicciola. Nel 2023 in sette Comuni della provincia (Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo, Esanatoglia, Monte San Martino, Serrapetrona e Ussita), non ci sono state nascite, in cinque (Cessapalombo, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo e Poggio San Vicino) c’è stato un solo nato, in altri cinque (Fiastra, Muccia, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Sefro) appena due e a Fiuminata e Penna San Giovanni tre.

Lucia Gentili