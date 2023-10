"Una maestra d'oro a Corridonia: la storia di Tiziana Mercuri"

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia, la scomparsa della maestra Tiziana Mercuri, che è venuta a mancare ieri a seguito di una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo. È stata punto di riferimento per tante famiglie e generazioni corridoniane, in quanto ha ricoperto il ruolo di insegnante per circa 40 anni, prima alla scuola dell’infanzia di Petriolo poi nella primaria della città, un’attività professionale portata avanti con competenza e passione fino al momento della meritata pensione, avvenuta sei anni fa. "Testa, mani e cuore d’oro – la ricordano le colleghe della scuola elementare Lanzi – tanti sono i ricordi legati alla sua figura, ognuna di noi ne ha uno, Tiziana rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ancora conserviamo i lavori che faceva per la scuola, una persona di un’intelligenza e umiltà uniche". Tiziana Mercuri lascia il marito Domenico, la figlia Enrica, il genero Gianluca, i nipoti Mattia e Leonardo, il fratello Tonino e la cognata Antonella. Il rito funebre sarà celebrato oggi (alle ore 15.30) nella la chiesa dei Santi, Pietro, Paolo e Donato di Corridonia, e le offerte che saranno raccolte verranno destinate all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc).