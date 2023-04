Una mammografia su due fuori tempo massimo

"Il fenomeno dei tempi di attesa e delle criticità legate alla difficoltà di garantire prestazioni nel rispetto dei codici di priorità rappresenta uno degli aspetti sui quali porre la massima attenzione e indirizzare le energie, al fine di soddisfare la domanda di salute dei cittadini e limitare la mobilità sanitaria". È quanto si legge nel Piano socio sanitario regionale 2023-2025. Non è facile "fare i conti", visto che la richiesta di una prestazione può essere fatta dal medico di base, da uno specialista, dall’ospedale e anche dal pronto soccorso. Così la Regione ha fatto una indagine approfondita in collaborazione con l’Università di Milano – Bicocca dalla quale sono emersi dati rilevanti e anche preoccupanti: la pandemia ha prodotto un accumulo di arretrato, visto che molte prestazioni sono state necessariamente rinviate. Se a questo si aggiunge il tetto di spesa che limita la possibilità di assumere personale, si capisce perché la situazione sia diventata complessa. Nell’indagine (allegata al Pssr) si parla di tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali in relazione ai tempi di erogazione e ai giorni di priorità: Breve (entro 10 giorni), Differita (entro 30 giorni, visite; entro 60 giorni, diagnostica strumentale), e Programmabile (entro 120 giorni). Se la richiesta viene evasa entro i termini, insomma, il problema, almeno formalmente, non si pone. Il fatto è che spesso non è così. Scorrendo il dettagliato prospetto, infatti, ci si accorge che nella nostra realtà, i tempi non vengono rispettati soprattutto per le prestazioni programmate, anche se non mancano situazioni difficili per quelle differite e, in qualche caso, anche per le brevi.

Con riferimento a una mammografia bilaterale (due proiezioni) programmata, ad esempio, le prestazioni erogate "fuori tempo" massimo sono 3.209, il 45% del totale: in oltre un caso su due si va oltre l’anno di attesa. Situazione simile per una ecografia della mammella bilaterale programmata, con 3.209 prestazioni fuori tempo, il 42,4%. Sono invece 888 le Tac del torace programmate che vengono effettuate oltre i tempi previsti, il 32,8%, e 881 quelle dell’addome completo, il 28,2%. Per quanto riguarda le differite (entro 60 giorni) ci sono difficoltà per la risonanza magnetica nucleare del cervello, visto che si "sfora" nel 36,9% dei casi, per la prima visita di Otorinolaringoiatria (27,2%) e per la prima visita dermatologicaallergologica (16,3%) e altre. Si tenga presente che nell’Ast 3 di Macerata si effettuano, tra prime visite ed esami, 3.200 prestazioni al mese, quindi poco meno di 40mila l’anno. Con la nuova organizzazione della sanità dovrebbe anche arrivare il Cup provinciale – non più regionale – che, forse, potrebbe dare una mano. Ma è certo che il vero problema risiede nella mancanza di personale.

f. v.