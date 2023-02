Una manifestazione per gli ucraini con "Stella Odv"

"Un anno fa scoppiava la guerra in Ucraina, una guerra al centro dell’Europa, voluta dall’invasore Putin, condannata dalla stragrande maggioranza dei Paesi". Comincia così la nota che l’associazione Stella Odv invia alle realtà associative di Camerino per invitare la cittadinanza alla manifestazione che si terrà questo venerdì alle 17 al sagrato della basilica di San Venanzio ad un anno dallo scoppio del conflitto alle porte dell’Europa. Era il 6 marzo del 2022 quando, a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa, nello stesso luogo a Camerino si ritrovarono 150 persone munite di bandiere e solidarietà per omaggiare la resistenza del popolo ucraino e raccontare le loro sofferenze cantando cori e inni popolari. La presidente dell’associazione Stella Odv, Clara Maccari, sottolinea l’importanza di ripercorrere tutto ciò che è successo alla comunità ucraina. Tra le tante testimonianze di quei giorni di un anno fa furono molti i cittadini ucraini giunti nel territorio: l’obiettivo è replicare la loro presenza questo venerdì. Ad un anno diversi dei cittadini ucraini fuggiti dal conflitti sono tornati nel paese d’origine, soprattutto gli uomini, e altri sono andati altrove per ricongiungersi con i loro cari. "Oggi, dopo tante sofferenze, lutti e rovine ci ritroveremo per rinnovare la nostra condanna e opposizione alla guerra e per accendere una speranza per una Pace giusta". Oltre alle associazioni interessate ha confermato la presenza il sindaco Roberto Lucarelli. "Ci riuniremo – termina la nota – con la comunità ucraina che vive nei nostri territori per portare loro conforto e per esprimere tutti insieme un gesto di umanità".

Marco Belardinelli