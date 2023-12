Una mano tesa verso l’Africa: "Scuole e medicine, aiutiamo i villaggi a vivere meglio"

"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno". Vincenza Costantini, di San Severino, conosce bene il significato di queste parole. E le ripete spesso quando parla, con emozione, del lavoro fatto da ’Sorrisi per l’Etiopia’ proprio là, dove la povertà, la fame, ma anche la dignità sono la costante. Questa onlus è nata con il dolore e la perdita, ma oggi rappresenta la speranza e la rinascita.

Vincenza Costantini, come e quando è nata ’Sorrisi per l’Etiopia’?

"È nata dopo la terribile tragedia in cui perse la vita la mia Cristina (sua figlia è deceduta in un incidente stradale insieme a Luca Zura-Puntaroni e ad Alessio Scarponi, ndr). Fu un dolore immenso. Per il funerale chiesi che non venissero acquistati fiori. Raccolsi le offerte e le consegnai a don Donato De Blasi che si recava spesso in Africa. Era una bellissima cifra. Quando andò in Etiopia, parlò con il vescovo per capire quali fossero le esigenze e così venne fuori che nella zona di Soddo, nel Wolajta, c’era un piccolo lembo di terra in cui mancava un luogo per l’alfabetizzazione. E così partì il progetto per la scuola di Lenda. Un anno dopo dall’incidente, io e la mamma di Luca andammo per l’inaugurazione dell’aula. Non si può immaginare il dolore, le emozioni contrastanti che ho provato. La solidarietà poi è continuata, raccoglievo belle cifre da inviare in Africa e così abbiamo fondato la onlus, due anni dopo la scomparsa di Cri. Non so, con tutto quel dolore, dove trovai la forza per la solidarietà ma fu così che gettammo un seme da cui sta nascendo un meraviglioso fiore".

Cosa è stato fatto a Lenda in questi 16 anni?

"La prima aula venne costruita in cicca, cioè paglia e fango. Poi, di anno in anno, abbiamo aggiunto aule. La prima è stata demolita e tutto è stato costruito in blocchetti. Oggi sono sette aule che offrono un percorso di studi a circa 500 bambini, dalla materna a quella che in Italia è la terza media. In questo modo anche chi non può o non vuole proseguire gli studi ha un grado di istruzione tale da poter leggere e scrivere. Questo è fondamentale, perché per essere liberi devono uscire dall’ignoranza. Ci sono 11 maestri locali, bravissimi, che utilizzano il metodo Montessori e insegnano loro sia l’amarico che l’inglese. Abbiamo poi costruito recinti, piantato delle piante, offriamo tutto l’anno un pasto e paghiamo gli stipendi degli insegnanti e abbiamo aggiustato il pozzo della scuola che serve anche al villaggio".

La mano di ’Sorrisi per l’Etiopia’ non si ferma solo a Lenda.

"A Gotuto abbiamo realizzato un’altra piccola scuola per l’alfabetizzazione, con circa 60 bambini. All’ospedale di Kanafa abbiamo donato tanti strumenti per la diagnostica e non solo, e ogni anno portiamo valige di medicinali. Seguiamo una comunità di ciechi ai quali lasciamo delle offerte in denaro. E poi aiutiamo chi ha bisogno di cure urgenti all’ospedale di Addis Abeba. Ci sono ragazzi che sosteniamo agli studi universitari e tante famiglie. Insomma, quello che abbiamo lo dividiamo tra tutti".

Cosa prova nel pensare alle persone che aiutate e quali sensazioni porta a casa alla fine di ogni viaggio?

"Io e mio marito ci abbiamo impegnato la vita. Noi cerchiamo di fare il massimo con le possibilità che abbiamo, ma ci portiamo via molto di più. Un sorriso, un abbraccio, gli occhi che sorridono perché sanno di non essere stati abbandonati. Qualcuno a volte ci viene incontro con una banana in dono, e magari quella banana è l’unica cosa che hanno. La gratitudine che esprimono non ha prezzo, ho ritrovato il senso della vita. Abbiamo attraversato una pioggia scrosciante, provato un immenso dolore, ma abbiamo fatto in modo di veicolarlo verso qualcosa di bello. Non abbiamo la presunzione di salvare l’Africa, ma solo donare un po’ di speranza là dove c’è povertà ma anche dignità, educazione, rispetto. E il vero ringraziamento va a tutte le persone che in questi anni ci hanno aiutato in questo progetto".