Una mattinata a Recanati per celebrare Leopardi e il suo canto "Alla sua donna"

Il 2023 vede il bicentenario della composizione del canto "Alla sua donna" di Giacomo Leopardi, una preghiera alla bellezza che in questa poesia prende forma nella figura ideale di una donna, una donna, però, che non si trova. L’opera viene composta in sei giorni, nel settembre del 1823, e in essa sono riflesse le esperienze vissute da Leopardi nell’ultimo anno: nuove e significative amicizie, la traduzione delle opere di Platone, il ritorno a Recanati da Roma, il desiderio di essere amato, la ricerca del senso della vita. Il Centro Culturale Giacomo Leopardi di Recanati organizza per sabato, alle 10, una conferenza nei locali del museo civico Villa Colloredo Mels con la presenza di due esperti e appassionati di Leopardi: Mario Elisei (nella foto), recanatese, scrittore di testi su Leopardi e Ignacio Carbajosa, spagnolo di Cartagena, professore ordinario di Antico Testamento all’università San Damaso di Madrid. Sarà presentato, oltre al contesto che ha portato alla composizione del canto, l’autografo leopardiano "Alla sua donna" con tutta la sua particolarità compositiva.