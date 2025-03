Una mattinata nei panni dei giornalisti. Gli alunni della Fratelli Cervi al Carlino

"Cronisti per un giorno". Gli alunni della 5ªA della scuola Fratelli Cervi hanno visitato ieri mattina la redazione maceratese del Carlino. Armati di penne e taccuini, i ragazzi sono andati alla scoperta di come nasce un quotidiano, dalla raccolta delle notizie alla vita di redazione, dalla stesura di un articolo alle regole deontologiche della professione. Tante le domande e le curiosità, in un dialogo continuo per capire come funziona il lavoro di un cronista. I ragazzi – accompagnati dalle insegnanti Maria Grazia e Carla – si sono poi cimentati nella creazione di una vera e propria pagina di giornale. Divisi in gruppi, hanno proposto una serie di notizie da inserire nella "vetrina" del quotidiano: un esperimento all’insegna del divertimento, che è stato però anche un’occasione per imparare i primi rudimenti del giornalismo.