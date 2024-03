Una maxi scorta di cartucce nascosta nella chiesa abbandonata

Un arsenale con 368 cartucce nascosto vicino alla chiesa di San Marco di Fiastra, chiusa e abbandonata dopo il terremoto. Lo hanno ritrovato i carabinieri delle stazioni di Fiastra e di Valfornace, nel corso di un servizio congiunto per il controllo del territorio. I militari hanno rinvenuto i proiettili, che erano stati appoggiati in una stanza adiacente allo stabile sacro, utilizzata in passato come alloggio del parroco. Le cartucce (nella foto d’archivio) risultano essere 360 calibro 12, 7 calibro 16, e 1 calibro 20, destinate forse per essere usate con i fucili di qualche cacciatore della zona. Dato lo stato di conservazione non ottimale delle munizioni, si ritiene che le stesse fossero nascoste lì ormai da un po’ di tempo. Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro, e del ritrovamento è stata prontamente informata la procura di Macerata. Le munizioni saranno distrutte come prevede la legge. Le indagini da parte dei militari dell’Arma sono in corso per risalire a chi possa aver lasciato le cartucce incustodite.

Paola Pagnanelli