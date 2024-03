Una mazza da baseball nell’auto. La polizia locale denuncia un ragazzo

Girava con una mazza da baseball in auto, ma non perché amante dello sport americano. Per questo è finito nei guai un 30enne siciliano. Il ragazzo, residente in città, è stato fermato giovedì sera alla fine di viale Leopardi da una pattuglia della polizia locale, impegnata nei controlli legati alla movida universitaria. A bordo dell’auto, del ragazzo, c’erano quattro giovani, e nel portabagagli la mazza da baseball. Al volante del mezzo c’era un romeno di vent’anni, che non ha saputo spiegare come mai avesse quell’attrezzo sportivo. Il 30enne siciliano ha detto che era il suo, ma dato che nessuno dei quattro stava andando agli allenamenti, la mazza è stata sequestrata e il siciliano è stato denunciato, dato che attrezzi simili non possono essere portati fuori casa se non per l’attività sportiva. L’operazione rientra tra le attività di controllo eseguite dalla polizia locale dalle 19 di giovedì fino alle 4 di venerdì, per la notte della movida universitaria, nell’ambito del progetto #LifeAddicted che mira alla prevenzione e informazione come strumenti fondamentali per contrastare l’incidentalità stradale connessa all’uso di alcol e droghe. Dodici automobilisti sono stati sottoposti all’etilometro, e sono risultati tutti in regola. Nel centro storico, gli agenti si sono occupati di contrasto dell’inquinamento acustico ma anche di controlli nelle aree cantiere e nelle aree di sosta per residenti, mentre nelle zone periferiche l’attenzione è stata posta soprattutto sulla viabilità. "La sicurezza urbana continua a essere una priorità – commenta l’assessore alla sicurezza Paolo Renna – in questo caso rivolta alla fascia di popolazione più giovane. Il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione va alla polizia locale". "Le attività di controllo sono costanti a tutela della popolazione – aggiunge il comandante della polizia locale Danilo Doria –, per evitare che possano essere commessi gesti violenti soprattutto tra i giovani".