Una mega cittadella dello sport. Ecco il progetto di Giaquinto

L’imprenditore e geometra Massimo Giaquinto (foto), fondatore del movimento "Porto Recanati Giovani", giovedì ha svolto un sopralluogo tra Scossicci e le campagne tra Porto Recanati e Porto Potenza. Con lui c’erano l’avvocato Giorgio De Seriis di Civitanova e alcuni osservatori del Coni, proprio per parlare dell’ambizioso progetto che Giaquinto ha presentato alcuni giorni fa, ovvero costruire una cittadella dello sport per l’inclusione sociale dei più giovani.

Per l’occasione l’imprenditore portorecanatese ha ribadito la propria volontà di realizzare un polo sportivo tra i più grandi d’Italia con quattro campi regolamentari da calcetto, due da calcio a otto, uno per il calcio a undici e un altro campo destinato alle attività per disabili, nel solco di un progetto quanto più possibile inclusivo. "L’idea è di prevedere una scuola calcio, una sala polispecialistica, una piscina olimpionica, laboratori per la formazione dei giovani al lavoro, un bar, un ristorante-discoteca con 600 posti a sedere dove si mangerà carne pesce e sushi, oltre a una pista per preparare futuri piloti e spazi verdi – riferisce Giaquinto –. Il tutto verrà progettato e realizzato sempre tenendo conto dell’inclusione dei diversamente abili e in maniera ecosostenibile con il sistema speedy home. Saranno realizzati anche un parcheggio con 500 posti auto e una struttura ricettiva (mini appartamenti e B&b) per venti unità atte a ricevere sia gli atleti fuori regione sia i turisti in cerca di sistemazioni familiari a basso costo. Da una prima stima, il progetto darà lavoro a più di un centinaio di persone. L’obiettivo è di iniziare il progetto prima delle elezioni, che ci saranno a Porto Recanati nel 2026".

A esprimersi e dire la sua anche l’avvocato Giorgio De Seriis. "Questa operazione sarà lo schiaffo morale per chi, nei confronti del mio assistito, negli ultimi anni ha creduto a menzogne – commenta il legale civitanovese –. Saranno i fatti a parlare per noi. Io e il mio assistito, come atto formale, chiediamo alle istituzioni locali di cogliere questa grande opportunità che ribadiamo vedrà partecipe pure il Coni".

g. g.