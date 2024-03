"Una moneta comunale per il rilancio dell’economia locale"

Dal comitato civico ’Treia Comunità Ideale’ arriva la proposta di una moneta comunale per il rilancio economico della comunità treiese. "Uno strumento monetario ‘comunale’ - sostiene Paolo d’Arpini, portavoce del comitato - è possibile, ogni Comune può emettere moneta propria valevole nel territorio comunale, questo perché nella Costituzione Italiana è tuttora consentita l’emissione comunale di cartamoneta (in forma di "buoni" od altro). Per questa ragione, nell’ambito delle proposte rivolte ai candidati sindaci per le prossime elezioni, suggeriamo questa azione come primo passo da compiere per la promozione economica locale e la rivalutazione del denaro in quanto mezzo di scambio per beni e lavoro. Il denaro non è altro che un simbolo della capacità di una comunità (ma anche di un individuo) di poter operare e attraverso la propria opera, di poter disporre e scambiare quanto gli è necessario per la sopravvivenza ed il benessere". Secondo il comitato, è arrivato il momento che bene personale coincida con bene comune e che "non possono più risaltare, nelle scelte sociali e di governo ambientale, interessi rivolti a soddisfare una parte a scapito dell’altra. Questo mondo di attrazioni e repulsioni, di scale di valori, di motivi personalistici e di incentivi egoici, insomma il mondo della competizione, deve lasciare - conclude - il posto al mondo comune a tutti".