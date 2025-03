Una mostra d’arte e sei storie vere: due giorni dedicati alle donne

Per celebrare la giornata internazionale della donna, che cade l’8 marzo, il Comune di Porto Recanati organizzerà due iniziative speciali, dedicate ovviamente alla forza e alla resilienza femminile.

Il primo appuntamento ci sarà sabato nella pinacoteca Moroni con "Vulva Gallery", un’esposizione d’arte al femminile, con visite guidate alle 17 e alle 18. Sarà un’occasione per esplorare il ruolo della donna nella pittura attraverso un percorso guidato che ne celebra forza, bellezza e ispirazione. Le visite saranno condotte da Sofia Marchi, esperta d’arte che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra le opere della collezione, offrendo una prospettiva attenta e sensibile sul ruolo della donna come soggetto e musa artistica.

Il secondo appuntamento si svolgerà domenica alle 18, sempre nella pinacoteca con la presentazione del libro "Non è niente", curato da Francesca Chiappa. Il volume in questione è il risultato di un laboratorio di scrittura creativa, tenuto allo sportello antiviolenza di Civitanova. Il libro raccoglie sei testimonianze di donne che, attraverso il gruppo di "Auto mutuo aiuto", hanno scelto di condividere la propria esperienza per supportare altre donne e aiutarle a sentirsi meno sole. Sei racconti di rinascita che dimostrano come sia possibile riscattarsi e trasformare il dolore in opportunità di crescita e cambiamento.

"Le donne, con la loro forza e capacità di risollevarsi, sono il vero motore della società – afferma la consigliera comunale alle pari opportunità, Fatou Sall (nella foto)–. Non si tratta solo di celebrare, ma di sensibilizzare e agire concretamente affinché ogni donna possa vivere senza paura e senza ostacoli ingiusti. La realtà dimostra che la lotta per la parità non è ancora conclusa. Il riconoscimento del valore femminile deve essere costante, non limitato a una sola giornata".