Una mostra di grafica nel segno dei partigiani

Una mostra nel segno dei partigiani, per manifestare "Un impegno che continua", come recita il nome dell’esposizione. Dal 23 settembre al 12 di novembre sarà possibile vederla nello Spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta. Il tutto nel nome di Licalbe Steiner e dello studio Origoni Steiner, con le opere grafiche esposte che porteranno il segno di Lica e Albe Steiner, due milanesi, ex partigiani, che hanno fatto la storia della grafica e del design italiano. Un archivio che tra fine anni ’90 e inizio millennio ha visto il massimo slendore, tanto da essere riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da entrare nell’ottica del Politecnico di Milano. I due hanno lasciato un segno nell’Italia degli anni ’50 e ’60 e grazie al sapere e alla cultura di Enrico Lattanzi del Magma, in collaborazione con l’associazione nuova CartaCanta, ora sbarcano le opere a Civitanova Alta. Sarà possibile visitarle tutti i sabati e le domeniche, dalle 16 alle 20, con ingresso libero. Tra i patrocini la Regione Marche, il Comune di Civitanova e la Coop.