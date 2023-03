Una mostra di pittura su stoffa, cartapesta e legno al Lido Cluana

Negli spazi espositivi della palazzina sud del Lido Cluana s’inaugura domani una originale mostra di pittura su stoffa, legno e cartapesta. La firmano Renata Marchelli Passarelli e i suoi allievi del corso gratuito di pittura in svolgimento dallo scorso ottobre nel centro anziani della nostra città. Insieme a loro s’è impegnato Elio Anastasia, un mago della cartapesta. Borse, cestini, tovaglie, camicette, centrini, tende: su tali "matrici", e su altre ancora, s’è esercitata la vena artistica dei protagonisti di questa "collettiva", di tutte le età bambini compresi. L’inaugurazione è in programma per le 16. La mostra resterà aperta al pubblico fino alle 21.30 di domenica prossima. Gli orari di apertura: al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Il corso di pittura si prolungherà fino a maggio, tutti i lunedì dalle 16 alle 19.30. Per dirla con le parole della professoressa Marchelli "essa è stata pensata non solo per prendere coscienza delle nostre attitudini artistiche e per affinarle. Ma anche per favorire la socializzazione delle persone".