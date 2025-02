Una mostra fotografica interattiva. Henry Ruggeri sbarca a Sanremo

Nella settimana più calda della musica italiana sarà stata allestita all’interno di Casa Sanremo uno spin-off della mostra fotografica interattiva "Pictures of you", il progetto di Henry Ruggeri e Rebel House che vede il patrocinio della Fondazione Marche Cultura. L’esposizione, composta nella sua interezza da più di 50 scatti realizzati dal fotografo potentino Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri, è un connubio di arte fotografica e tecnologia grazie ai contributi video realizzati dal giornalista Massimo Cotto (nella foto con Ruggeri) che accompagna ogni opera.

Oggi, dentro Casa Sanremo, saranno esposti alcuni di questi pezzi per tutta la giornata, con un focus particolare alle 18, quando il libro-catalogo della mostra (edito Gallucci Editore) ed il concept del progetto saranno presentati ufficialmente alla presenza di Chiara Buratti, moglie di Cotto. La mostra completa sarà visibile poi a Milano nel Parco center, dove è previsto un grande evento mostra per il 22 e 23 marzo. Grazie all’app Notaway®, inquadrando ogni fotografia esposta, appariranno direttamente sul telefono dei visitatori i video girati dal giornalista Cotto.