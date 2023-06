Una mostra in memoria di Manrico Marinozzi a 50 anni dalla morte

A cinquant’anni dalla scomparsa (5 marzo 1973) e centoventi dalla nascita (17 dicembre 1903) il borgo di Pollenza celebra la figura e l’opera di Manrico Marinozzi con la mostra omaggio "Romantico Idillio" a cura di Alvaro Valentini. Sarà inaugurata oggi, alle 17.30, nella sala convegni del Palazzo comunale. "Pittore e scultore di alte qualità espressive – spiegano i promotori –, Marinozzi è stato un sensibile e raffinato interprete della pittura di paesaggio anticipando con il suo linguaggio tendenze figurative come l’Arte colta e il Nuovo Romanticismo. Un artista unico, che ha saputo realizzare un’intelligente e mirata operazione di sintesi tra civiltà, una simbiosi tra l’arte di ieri e di oggi, sublimando la sua opera in un cantico di bellezza e di armonia". La mostra, promossa dal Comune di Pollenza in collaborazione con la Pro Loco "Corporazione del Melograno", presenta oltre quaranta opere tra dipinti e sculture che ripercorrono "l’iter fecondo di un artista umile e sapiente che con la sua fulgida arte ha saputo tenere alto il senso di meraviglia del mondo". L’esposizione resterà aperta fino al prossimo 16 luglio con il seguente orario: venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Info ufficio cultura 0733.548708.