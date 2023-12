Una mostra per il mare: ecco "Le marine" del pittore Salvatori

Vuole essere un omaggio al nostro mare e alla storia vissuta dalla sua gente, la mostra "Le Marine" del pittore Agostino Salvatori che domani aprirà al pubblico, alle 16, nella sala espositiva della Pro loco di Porto Potenza, in piazza della Stazione. "Si tratta di quadri e scultura a tecnica mista che parlano con creatività del nostro mare e delle barche che nel tempo lo hanno solcato – sottolinea Valerio Maroni, curatore della mostra –. Un omaggio alle lancette e alle vongolare della riviera marchigiana e ai loro pittoreschi pescatori. L’autore ha voluto narrare anche la magia dei fari e la loro poetica, poi il mito assoluto, l’Amerigo Vespucci da sempre considerata la nave più bella del mondo. Tra le opere c’è anche la chiesa di Sant’Anna, che osserva il mare di fronte Porto Potenza. Unica opera lontana dal mare è la Basilica di San Francesco, che è vero è molto lontana dal mare, ma narra l’amore dell’autore per Assisi e per il suo mondo". L’esposizione di Salvatori resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio, con orario 16-20.