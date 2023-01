Una mostra per onorare le vittime dell’Olocausto

di Ennio Ercoli

"Tutto è pronto a Montecosaro per la ricorrenza della "Giornata della Memoria", che si celebra ogni anno a livello internazionale il 27 gennaio, per commemorare le vittime dell’Olocausto". A dirlo sono il sindaco Reano Malaisi e il professor Fabrizio Quattrini, presidente del Centro Studi Montecosaresi, che ha intrapreso l’iniziativa di concerto con il Comune e il patrocinio di Regione e Provincia, oltre alla collaborazione dell’Ancr (combattenti e reduci). "Commemorare vuol dire – sostiene il sindaco Malaisi – cercare di conservare insieme un ricordo condiviso come singoli e come gruppi che ci faccia tenere una certa rotta. La disciplina storica non basta: con divulgazioni e commemorazioni, per avere impatti del genere, "deve farsi memoria", anche per chi non ha vissuto in prima, né in seconda persona quei crimini. Ecco perché la Giornata della Memoria è importante per tutta la comunità". "Sabato 28, alle 16, al teatro delle Logge – illustra Quattrini – verrà presentata la mostra di foto, documenti e oggetti originali dal titolo: "La fabbrica della morte di Hitler". Curatori: Luca Cimarosa, collezionista e direttore del "Museo delle due Guerre" di Loro Piceno, e Vito Carlo Mancino, studioso della Shoah, collaboratore di "Progetto Memoria-Cdec", nonché operatore di diritto internazionale umanitario. Alle 17 nel palazzo comunale sarà effettuata l’inaugurazione della mostra, con taglio del nastro del sindaco Malaisi, che resterà aperta sino a sabato 11 febbraio (mattino 10-12; pomeriggio 15-18)". "Altra interessante novità – prosegue Quattrini – è prevista per sabato 11 febbraio alle 16, al Teatro delle Logge con il "Viaggio Virtuale ad Auschwitz", a cura diVito Carlo Mancino". "Il materiale che sarà esposto arriva da Gran Bretagna, Canada e Polonia. E’ stato raccolto dopo anni di ricerca e viene proposto al pubblico allo scopo di far ricordare e riflettere sugli orrori compiuti. Analizzando le foto si intuirà immediatamente – sottolinea Quattrini – il nome assegnato alla mostra". "Sono anni che studio e raccolgo fotografie, documentazione e oggetti riguardanti l’Olocausto – afferma a sua volta il curatore della mostra Cimarosa –. Quest’anno siamo a 78 anni dalla fine dell’immane sterminio attuato da Hitler con gli ingranaggi di una perfetta, efficiente e vera "fabbrica della morte". In esposizione anche una scheda identificativa di un prigioniero e una toccante lettera scritta da un ebreo internato ad Auschwitz.