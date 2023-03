"Una mostra su Ribustini in città" Il successo del pittore a Perugia

Il palazzo della Penna di Perugia ospita una mostra che racconta le opere e i giorni di Ulisse Ribustini, pittore civitanovese che si trasferì nel capoluogo umbro. La mostra si intitola “Cento tavole e altri racconti” e doveva chiudersi il 26 febbraio, ma dato il successo è stata prorogato fino alla fine di maggio. Il progetto, fortemente voluto dall’assessore alla Cultura Leonardo Varasano, è stato curato dall’Unità Operativa Cultura del Comune di Perugia, diretta da Maria Luisa Martella, e da Munus Arts&Culture, coordinata da Michela Morelli. Tra le opere esposte anche le cento tavole raffiguranti i canti della “Divina Commedia” realizzate nel decennio 1914-1924. Alcuni dipinti del Ribustini impreziosiscono spazi nobili della città. Una pala d’altare, per esempio, è esposta nella chiesa dei Cappuccini, mentre altre sue opere arredano la sala del Consiglio della Delegazione della città Alta. Ribustini è un grande maestro ma sconosciuto a tanti nella città che gli ha dato i natali, un classico. Da qui la proposta di Anna Maria Vecchiarelli e Roberto Giannoni (Archeoclub), perché, in accordo con il Comune di Perugia, non farlo conoscere, con un evento speciale, anche nella "sua" città? "Ne abbiamo parlato con il sindaco – dice la Vecchiarelli – e si è detto interessato al caso".

Giuliano Forani