Una mostra sulle piante di bonsai: domani alle 10 il taglio del nastro

Un fine settimana all’insegna della seconda edizione della ‘Mostra bonsai’, che si terrà nella palazzina sud del lido Cluana, in viale Vittorio Veneto. L’iniziativa, organizzata dal ‘Bonsai club 95’ di Casette d’Ete con il patrocinio del Comune, prevede il seguente programma: alle 10 di domani l’apertura, dove poco più tardi è atteso il sindaco Fabrizio Ciarapica per i saluti. Poi, alle 11.30 gli istruttori effettueranno la valutazione delle piante per la premiazione. Nel pomeriggio (alle 14), spazio a un incontro didattico sulla tecnica ‘Shonin’ con l’istruttore Diego Fortuna. Lo stesso, insieme a Raffaelle Perilli, nell’ora successiva effettuerà delle dimostrazioni su piante fornite dal club. La giornata si chiuderà alle 23, con l’esposizione che ripartirà l’indomani alle 9. Al mattino e di pomeriggio sarà la volta della lezione sull’evoluzione di una pianta, a cura di Raffaele Perilli che effettuerà delle lavorazioni sugli stessi bonsai. La chiusura dell’esposizione è prevista per le 20. Nell’occasione ci sarà anche la prima edizione del Coordinamento Marche che esporanno esempi unici di bonsai secolari, autoctoni e provenienti dal Giappone. Il presidente del club Guido Mecozzi: "Un onore rinnovare l’appuntamento a Civitanova e vedere quanto interesse c’è nel portare avanti quest’arte"- Presenti anche i club di Pesaro, Falconara, Ancona, Fermo e Foligno.